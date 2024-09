Volontari sammarinesi partiti questa mattina nelle aree alluvionate della Romagna

L'alluvione che ha colpito la Romagna non ha creato danni a San Marino. Gli interventi delle autorità si sono concentrati su piccole tracimazioni di fossi e qualche allagamento di garage e cantine seminterrate.

Così, conclusi gli interventi di controllo, un contingente di volontari della Protezione civile, di concerto con il Coordinamento di Protezione Civile di Rimini, è partito alle prime luci dell'alba di domenica per dare il proprio contributo nelle aree più colpite della Romagna.

Il gruppo di volontari sarà seguito da altre squadre in supporto, dotate di idrovore e attrezzature indispensabili per questo tipo di scenario emergenziale. A loro, si legge in una nota, va il ringraziamento della Segreteria al Territorio.