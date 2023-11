A margine della Conferenza UNWTO prestigiosi bilaterali e la firma di un Memorandum d’Intesa in ambito turistico fra Repubblica di San Marino e Corea

A margine della Conferenza Internazionale UNWTO organizzata al Centro Congressi Kursaal dalla Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino in collaborazione con il Ministero del Turismo italiano il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati si è intrattenuto in incontri bilaterali con le istituzioni di Italia, Repubblica Ceca, Arabia Saudita, Uzbekistan e Corea. Proprio con la Repubblica di Corea è stato siglato un Memorandum d’Intesa in sette punti per la promozione reciproca. Nel memorandum d’intesa si legge che San Marino e Corea intendono approfondire e rafforzare ulteriormente le loro relazioni bilaterali e amichevoli riconoscendo il turismo come strumento efficace per promuovere lo sviluppo economico e basando i reciproci obiettivi sul fondamento dell’uguaglianza e dei vantaggi reciproci. San Marino e Corea nell'ambito delle loro competenze, promuoveranno la cooperazione turistica pubblica e privata tra i due Paesi, stimoleranno lo scambio di informazioni, statistiche, materiale pubblicitario e promozionale e la partecipazione a mostre e fiere internazionali organizzate in ciascun paese. Una voce dell’intesa è dedicata ai giornalisti affinché possano lavorare per pubblicare o trasmettere resoconti sulle attrazioni turistiche dell'altro Paese. San Marino e Corea favoriranno lo scambio di informazioni per la formazione professionale del personale impiegato nel settore turistico e incoraggeranno le possibili forme di cooperazione nel campo della formazione, lo scambio di studenti, docenti ed esperti e l'organizzazione di seminari per funzionari e professionisti del settore turistico. Al termine della prima giornata di lavori autorità, istituzioni, ospiti e speakers sono stati ricevuti in Udienza a Palazzo Pubblico dai Capitani Reggenti: “Il Convegno organizzato a San Marino -hanno affermato le Loro Eccellenze nell’intervento di saluto- è occasione di riflessione sul fondamentale ruolo delle Istituzioni nel guidare l’adozione di politiche e strategie inclusive, per soddisfare allo stesso tempo le comunità ospitanti e i visitatori. Non da ultimo, rappresenta un’opportunità per promuovere consapevolezza e impegno nel conseguire importanti obiettivi, al fine di promuovere un mondo accessibile, responsabile ed equo. Per poter fruire, tutti, la bellezza immensa di esso attraverso la dimensione del viaggio”. Dai Capitani Reggenti il ringraziamento per l’impegno profuso agli organizzatori e alla Segreteria di Stato per il Turismo. I lavori proseguiranno oggi con la firma e la pubblicazione, nel primo pomeriggio, del San Marino Action Plan sul Turismo Accessibile, un documento che detterà le line guida per l’adeguamento all’accessibilità di tutti gli stakeholders del comparto turistico, per paesi, destinazioni e attrazioni,

c.s. Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino