A San Marino Outlet Experience ogni giorno è natale

Magiche attrazioni, attività per i più piccoli e promozioni: a San Marino Outlet Experience Natale è ogni giorno. Ogni giorno c’è un buon motivo per regalarsi una passeggiata per le vie dell’outlet, vestito a festa, dove fino al 7 gennaio sarà possibile accedere gratuitamente all’antica giostra dell’800 e alla pista di pattinaggio. Tutti i sabati di dicembre sono in programma laboratori creativi per far vivere ai bambini l’attesa del Natale. Sabato 9 dicembre, dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, potranno realizzare colorate decorazioni da appendere sull’albero; sabato 16 dicembre sarà dedicato alla creazione di piccole lanterne realizzate con vasetti in vetro e candele, mentre sabato 23 dicembre ogni bimbo potrà costruire una simpatica marionetta in legno. I laboratori proseguiranno anche dopo il 25 dicembre: sabato 30 i giovani visitatori saranno impegnati nella costruzione di simpatici segnaposto per rendere più speciale la tavola per l’arrivo del nuovo anno e, infine, sabato 6 gennaio potranno incontrare la Befana e personalizzare favolose calzette. I più grandi potranno, invece, approfittare s di vantaggiose promozioni. Ogni mercoledì di dicembre, con la Christmas Card richiedibile online sul sito www.sanmarinooutlet.com o presso l’Info Point, sarà possibile accedere ad esclusivi sconti del 30% sui prezzi outlet in tutti i negozi che aderiscono alla promozione. Infine, ogni venerdì di dicembre, con una spesa minima di 15 euro nei ristoranti di San Marino Outlet Experience (Aperouge, Ferramenta Baker Eat e Waikiki Poké) è prevista una dolce sorpresa in omaggio.

cs San Marino Outlet Experience