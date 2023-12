Al Teatro Titano nuovo appuntamento con la biografia di Marco Macina

Il sammarinese Marco Macina, il più talentuoso giovane calciatore a livello internazionale tra fine degli anni ’70 e inizio anni ’80, come ha affermato anche l’ex CT della nazionale italiana Roberto Mancini, si racconta al giornalista Matteo Sèlleri attraverso il libro della sua biografia ufficiale “Era il più forte di tutti”, edito dai tipi della Minerva Edizioni. Oggi, martedì 12 dicembre 2023, in conferenza stampa, nella sede della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, alla presenza del Segretario di Stato Andrea Belluzzi, Marco Macina ha annunciato ufficialmente la prossima presentazione al pubblico del libro che avverrà giovedì 14 dicembre alle ore 18.30 nella splendida cornice del Teatro Titano di San Marino Città. Con gli interventi del Segretario di Stato e degli autori sono state illustrate alla stampa sia la traccia del libro, che ha la prefazione della bandiera rossoblù bolognese Franco Colomba e la postfazione del grande calciatore sammarinese Massimo Bonini, sia la struttura dell’evento. Interverranno alla serata di presentazione anche l’editore della Minerva edizioni Roberto Mugavero e il campione sammarinese Massimo Bonini. Moderatore della serata sarà il giornalista sportivo Massimo Boccucci. Marco Macina, cittadino sammarinese, lavora presso l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino. Matteo Sèlleri, giornalista sammarinese, è presidente di USGi, Unione Sammarinese Giornalisti e Fotoreporters e Vice presidente dell’Associazione giornalistica ARGA Interregionale Emilia Romagna, Marche, Umbria e RSM. Ha scritto numerosi libri.

cs Ufficio Stampa Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura