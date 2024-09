ANPI: Rinnovo organismi sezione Valmarecchia

Il Comitato Provinciale Anpi riminese comunica il passaggio di consegne della sezione ANPI dell'alta Valmarecchia intitolata alla partigiana Clora Giacomini.

Nella serata di venerdì 13 settembre nella sala consiliare del municipio di Maiolo, si è tenuta l'assemblea degli iscritti che preso atto delle dimissioni di Paolo Benaglia ha proceduto con l'elezione dei nuovi organismi.

All'assemblea erano presenti Annarita Tonini e Julko Albini per il Comitato Provinciale ANPI riminese.

Il comitato è completamente rinnovato, consapevole della necessità nel territorio di essere presidio dell'antifascismo e di memoria attiva. Dagli interventi del dibattito sono emersi interessi profondi per: scoprire le testimonianze e le storie, valorizzare i luoghi di drammatiche vicende, svolgere le commemorazioni colme di riflessione ed attualità.

Il nuovo comitato di sezione lavorerà sulle relazioni istituzionali, sulle Commemorazioni, sulle collaborazioni con altri enti ed associazioni a cui siamo legati indissolubilmente: siamo collocati tra 4 province, una Unione dei Comuni, tre regioni e due Stati, due diocesi... più di così, nessun altro territorio ha così tanti INTRECCI e stratificazioni amministrative. Si vuole dare continuità alle attività di commemorazione come quella del ponte Otto Martiri, si vuole proseguire la ricognizione di altri personaggi meritevoli, luoghi, storie ed episodi di vittime del nazi fascismo.

Vogliamo anche continuare a far conoscere il valore del territorio, non solo sui social ma anche dal vivo proponendo visite strutturate alla cittadinanza.

Per realizzare tutto ciò occorre che la nostra organizzazione che non si scoraggi ad interfacciarsi con le burocrazie e che cerchi un dialogo costante con le realtà locali.

I nuovi organismi sono composti da Elisa Giungi Presidente di Sezione, Gianloris Cresti vice presidente e referente del tesseramento, Lorenzo Camillucci di Pennabilli responsabile amministrativo e Piergiorgio Rosetti ricercatore. Il comitato di Sezione ha intenti condivisi, ed organizzerà almeno una iniziativa all'anno di tesseramento per farsi conoscere, presentando le attività programmate.

Questo comitato durerà fino al prossimo congresso nel 2026/27, dove in sede congressuale si discuteranno i risultati e l'andamento generale.

Ai compagni Paolo Benaglia e Lucia Garito la più profonda riconoscenza per l'impegno profuso sinora.

Vanno riconosciuti loro tanti meriti, tra cui quello di avere resistito a far sopravvivere la sezione con tanto coraggio e volontà, di essersi sempre fatto valere all'interno del provinciale, giustamente alla pari di una sezione di grandi dimensioni. Tra i risultati che hanno portato a casa ci sono per esempio la ricostruzione della storia di Clora Giacomini, che finalmente riscatta onore, rispetto, riconoscenza.

Tra le difficoltà di governare un mandato in un territorio politicamente esuberante con presenze di spicco fasciste, Paolo e Lucia sono un modello di militanti di presenza viva, nelle loro frequentazioni in vari ambiti, sono riconosciuti per esserci sempre, e mai in modo passivo, sempre col sorriso e con entusiasmo.

Paolo Benaglia resterà nel Comitato provinciale a lavorare su progetti già attivati.

Al nuovo comitato di sezione i migliori auguri di buon lavoro!



Nuovo Comitato di Sezione ANPI Clora Giacomini Alta Valmarecchia.

Da sinistra: Piergiorgio Rosetti, Lorenzo Camillucci, GianLoris Cresti, Elisa Giungi (nuova presidente di sezione).



