Associazione Uno di Noi, Istanza d'Arengo per una Culla per la Vita

Domenica 8 ottobre, tra le decine di Istanze d’Arengo presentate alla nuova Reggenza, ve ne è una che chiede l’installazione, anche a San Marino, di una Culla per la Vita, cioè di una culla termica, collocata nelle vicinanze del nostro ospedale, che garantisca ai neonati indesiderati una immediata assistenza e presa in carico fino a loro adozione, e alle loro madri, l’anonimato e una soluzione alternativa all’aborto, sicuramente più umana e generosa. Come Associazione Uno di Noi, lo avevamo già anticipato a luglio ed in questi mesi abbiamo proseguito nella raccolta firme da parte dei nostri concittadini arrivando, solo con il passaparola, a superare ampiamente quota 200. Non possiamo quindi che ringraziare tutti coloro che, con la loro personale sottoscrizione, hanno voluto sostenere la nostra iniziativa; un ringraziamento particolare va sicuramente all’Associazione Accoglienza della Vita che, condividendola “sul nascere”, ci ha affiancato in tutto questo percorso e continuerà ancora a farlo nei prossimi mesi affinché l’Istanza venga prima accolta e poi soddisfatta. Proprio ieri è stata inaugurata una Culla per la Vita a Ravenna, a dimostrazione di quanto questa sensibilità e questa domanda stia crescendo, e San Marino, guardando anche alle province limitrofe (Pesaro, Rimini, Forlì-Cesena), potrebbe diventare la casa dei nuovi nati, favorendone un’immediata adozione da parte delle famiglie sammarinesi, non più solo internazionale. Siamo confidenti che i nostri rappresentanti in Consiglio Grande e Generale sapranno cogliere il valore profondamente umano e sociale di questa opportunità, ben al di sopra delle poche decine di migliaia di euro a ciò necessarie.

c.s. Associazione Uno di Noi