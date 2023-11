Biblioteca Popolare Serravalle e Comites San Marino

Grande partecipazione all'incontro di lunedì scorso organizzato dalla biblioteca di Serravalle presso l'Admiral point di Dogana. Il tema trattato durante la serata ha riguardato l'emigrazione degli italiani con focus sugli italiani residenti a San Marino. Sicuramente un tema molto attuale, considerato che secondo il “Rapporto italiani nel mondo” della fondazione Migrantes gli italiani all'estero sono circa 7 milioni ed il 25 % degli emigrati è tra i 18 ed i 34 anni, come ha ricordato l'avvocato Alessandro Amadei, Presidente del Comites San Marino relatore della conferenza. Molto apprezzato l'intervento di S.E. l'Ambasciatore d'Italia a San Marino Sergio Mercuri, il quale presente alla serata insieme al Funzionario Vicario Dott. Oreste Rosati, dopo avere portato i saluti di rito, ha rivolto un pensiero alle vittime italiane della strage di Nassiriya in Iraq, l'immane tragedia che ha colpito una nazione intera e di cui il 12 novembre scorso ricorreva il ventennale. Dopo avere illustrato la storia dell'emigrazione degli italiani ed essersi soffermato sulle origini dei Comites nel mondo e sui diritti degli italiani all'estero, il presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei ha passato la parola a Marina Rossi, membro dell'esecutivo del Comites San Marino presente in sala insieme alla Vicepresidente Barbara Righetti ed al membro del consiglio elettivo Valentina Torsani. Poi spazio alle testimonianze degli italiani che vivono all'estero. Sono intervenuti Maurizio Forno, ex membro del consiglio elettivo del Comites Portogallo ora residente a San Marino, da remoto Michele Schiavone, Segretario Generale del Consiglio Generale degli italiani all'estero, Annalisa Spinelli, Vicepresidente del Comites di Stoccolma, Luisiana Ferrante, Rita Marsiletti e Nicola D'acquisto del Comites Grecia, Maurizio Tremul dell'Unione Italiana, principale organizzazione degli italiani di Slovenia e di Croazia e Maddalena Di Santo, cittadina italiana residente in Portogallo.

cs Comites