Carisp: la prima ad attivare l’interfaccia per pagare in Italia con PagoPA

La Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. si conferma all'avanguardia nell'offerta di servizi bancari, diventando la prima ed unica banca sammarinese ad attivare l'interfaccia pagoPA per i propri correntisti. Grazie a questo accordo sarà possibile, per i clienti di CRSM, effettuare pagamenti a favore di enti pubblici italiani.

Che cos’è pagoPA? PagoPA è la piattaforma per pagamenti che semplifica e aumenta la qualità dei servizi di pagamento verso la Pubblica Amministrazione italiana e permette di effettuarli nella massima sicurezza.

Che vantaggi avrà il correntista di Cassa di Risparmio grazie a pagoPA? A decorrere dal mese di ottobre, il correntista di CRSM potrà effettuare pagamenti a Comuni, Province e Regioni italiani e ad aziende a partecipazione pubblica; potrà pagare le rette scolastiche e universitarie, nonché le ASL, l’INPS, l’Agenzia delle Entrate, l’ACI e ogni altro ente pubblico.

Come potrà il correntista effettuare i propri pagamenti pagoPA? I pagamenti tramite pagoPA potranno essere effettuati direttamente dal servizio home banking Welly, disponibile sia in versione web che tramite App, garantendo massima comodità e accessibilità.

Cassa di Risparmio ha voluto questo accordo con la Pubblica Amministrazione italiana per offrire un servizio in più al cittadino sammarinese il quale, spesso, si trova costretto ad aprire conti correnti presso banche italiane per effettuare tali pagamenti.

cs Cassa di Risparmio