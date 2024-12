Caritas di San Marino: un anno di solidarietà e sostegno a oltre 200 persone, grazie alla vostra generosità

Carissimi Sammarinesi, “La Caritas è un organismo Pastorale costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana, al fine di promuovere, anche in collaborazione con altri organismi, la testimonianza della Carità della comunità ecclesiale, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica.” (Statuto, art.1 Questa la mission che abbiamo assunto da quando ci siamo costituiti come Caritas Vicariale San Marino! Tale mission è stata possibile realizzarla grazie alla generosità di tutti Voi - singoli Cittadini, Enti, Associazioni ed altre realtà- che con il Vostro sostegno sotto forma di aiuto economico o attraverso l’offerta del proprio tempo, avete contribuito a migliorare la vita, nel concreto, di molti residenti nella Repubblica. Come saprete, le persone che accedono ai servizi della Caritas vivono quotidiani problemi legati alla povertà, come per esempio il reddito insufficiente, le difficoltà abitative, la disgregazione familiare, la disoccupazione soprattutto femminile, la solitudine e talvolta le dipendenze. Il Centro di Ascolto ha seguito nel corso di quest’anno più di 90 famiglie, per complessive 200 persone. Si tratta di adulti appartenenti a tutte le fasce d’età, sia uomini che donne, sammarinesi, italiani residenti e profughi ucraini, con qualsiasi titolo di studio e provenienza professionale, segno che i momenti critici possono essere vissuti da chiunque, in qualsiasi fase della propria vita. La Caritas è diventata il punto di riferimento per costoro, sia perché è in grado di dare risposte concrete più immediate, sia perché in grado di accompagnarle in percorsi necessari ed essenziali a compiere qualche passo in più verso una maggiore autonomia. E la Caritas, grazie al supporto di volontari e di Voi donatori, senza i quali nulla sarebbe possibile, non si è mai tirata indietro, anzi ha aumentato i servizi offerti. Con l’auspicio di condividere nuove iniziative e di poter continuare insieme un itinerario comune, all’insegna di una solidarietà sempre viva e concreta, che incoraggi tutti a camminare sul sentiero dell’attenzione al prossimo e al rispetto per l’altro e specialmente il più bisognoso, porgiamo i più vivi Ringraziamenti e i più fervidi Auguri a Voi Tutti ed alle Vostre Famiglie per un Sereno Santo Natale e un Felice Anno Nuovo

c.s. Don Alessandro e i Volontari Caritas