Condanna di Giacomo Simoncini per il reato di atti indecenti e condanna al risarcimento dei danni subiti dalla vittima ed al ristoro delle spese legali sostenute dalla stessa

La vittima nel procedimento penale conclusosi ieri quanto al primo grado con la condanna dell’ex-Reggente Giacomo Simoncini per il reato di atti indecenti, fattispecie prevista e punita dall’art. 282 comma 1 del codice penale, intende esprimere la sua soddisfazione per l’esito del processo e il suo sentito ringraziamento a tutti coloro, persone fisiche, istituzioni ed associazioni, l’hanno sostenuta nel periodo che va dal marzo 2022 ad oggi. La condanna significa che è stato giudizialmente accertato che il fatto è stato commesso e che lo stesso costituisce reato, nonostante il ripetuto tentativo di screditare la vittima con riferimento ai fatti esplicitati nella denuncia e di sostenere che gli stessi non costituissero reato. La sentenza, come da noi richiesto, ha anche stabilito che il Simoncini dovrà risarcire il danno in favore della vittima in sede civile e rimborsare le spese legali dalla stessa sostenute. Auspichiamo che questa condanna possa incoraggiare le donne a denunciare atti di molestie o violenze nei loro confronti, nella consapevolezza che le istituzioni sono al loro fianco e le supportano nel difficile e doloroso percorso di ricostruzione dei fatti e di accertamento della verità in sede giudiziale.