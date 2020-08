Consulta per l’informazione incontra il Segretario Lonfernini e chiede la revisione della legge sull’editoria

Una delegazione del Consiglio Direttivo della Consulta per l’Informazione guidata dal presidente Roberto Chiesa, ha incontrato questa mattina il Segretario di Stato con delega all’Informazione, Teodoro Lonfernini. Al centro dell’incontro, svolto in un clima di cordialità e spirito di collaborazione, l’avvio di un tavolo di confronto permanente per giungere presto alla revisione della legge sull’editoria e degli operatori dell’Informazione, come già richiesto da tempo dalla Consulta. Obiettivo comune, da parte del Direttivo della Consulta e della Segreteria di Stato è di poter giungere entro la fine dell’anno alla completa revisione della legge e superare così gli ostacoli che ancora limitano l’attività degli operatori dell’Informazione.

c.s. Direttivo della Consulta per l’informazione