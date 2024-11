D-ML: "In corso un processo aggregativo di area, concreto e incentrato su temi decisivi"

“Oggi risulta urgente l’esigenza di costruire un’area politica che, pur restando salda sui valori fondamentali, abbracci l’innovazione e il cambiamento”. Con queste parole, non più di due settimane fa, annunciavamo l’avvio di un processo che, partendo dal rafforzamento dell’identità del Partito quale soggetto politico di riferimento nell’area conservatrice-riformista, portasse all’aggregazione di quelle forze che si riconoscono in questa specifica area e unite da una visione condivisa sul Paese che vogliamo. La nostra impostazione sta ottenendo positivi riscontri al di fuori dei nostri confini, dove stiamo promuovendo in maniera convinta la dimensione internazionale di DOMANI - Motus Liberi, e riteniamo fondamentale promuovere anche all’interno del nostro territorio e nel nostro quadro politico un dibattito serio, per verificare chi intenda condividere questa strada. A tal proposito, non possiamo che cogliere positivamente l’interesse espresso nella giornata di ieri da Alleanza Riformista rispetto al percorso intrapreso e che di certo deve entrare in una fase ancor più operativa, in cui riteniamo sia necessario mettere al centro i temi fondamentali. Per questo motivo, annunciamo l’inizio di una serie di incontri già dalla prossima settimana, con le diverse forze politiche, su quattro primi macro-temi su cui riteniamo prioritario avviare un confronto: 1) infrastrutture strategiche, tra le quali il nuovo ospedale, le telecomunicazioni, il comparto energetico e digitale; 2) sviluppo economico, con un focus importante sul progetto Paese, il ruolo delle nuove economie e la semplicità operativa, sicura, per chi vuole fare impresa a San Marino; 3) politiche sociali, mirate alla famiglia, alla sanità, al costo della vita ed al contesto “casa” per il benessere di tutti i cittadini. 4) politica estera, per un riposizionamento chiaro del Paese sul piano internazionale e per un’integrazione proficua e rispettosa con il contesto europeo, che tenga conto e garantisca le peculiarità e la competitività del sistema sammarinese. Come già annunciato, DOMANI - Motus Liberi basa su questo percorso il lavoro di avvicinamento alla propria Assemblea Congressuale, che sarà al contempo il momento in cui si analizzeranno gli esiti del progetto avviato e l’inizio di una fase politica nuova: riteniamo che questa stagione dei Congressi sia il momento migliore per capire chi seriamente e concretamente saprà cogliere sinergie nella realizzazione di un progetto che garantisca stabilità e sostanza ad una Repubblica che non può più aspettare.

C.s. DOMANI - Motus Liberi