Davide Enia torna in scena con il suo spettacolo pluripremiato: L’abisso

Martedì 29 ottobre, alle ore 21.00 al Teatro Titano, primo appuntamento della Stagione Teatrale 2024_25 di San Marino Teatro, con lo spettacolo fuori abbonamento di Davide Enia: L’ABISSO, un racconto urgente, profondo, attuale per affrontare l’indicibile tragedia contemporanea degli sbarchi sulle coste del Mediterraneo. Davide Enia mette in scena l’epopea di eroi odierni, tra vita e morte, che diventa metafora di un naufragio individuale e collettivo. «Quando ho visto il primo sbarco a Lampedusa ero con mio padre – scrive Davide Enia drammaturgo, interprete e regista dello spettacolo tratto dal romanzo Appunti per un naufragio (Premio Mondello 2018) – approdarono tantissimi ragazzi e bambine. Era la Storia quella che stava accadendo davanti ai nostri occhi. Nell’arco degli anni sono tornato sull’isola, costruendo un dialogo continuo con i testimoni diretti: pescatori, personale della Guardia Costiera, residenti, medici, volontari e sommozzatori». Le loro parole e, soprattutto, i loro silenzi sono diventati un racconto, testimonianza storica e percorso esistenziale: «Dalla registrazione delle loro voci – continua Enia – sono emersi frammenti di storie dolorosissime eppure cariche di speranza. Le loro parole aprivano prospettive e celavano abissi». La messa in scena di Davide Enia fonde diversi registri e linguaggi teatrali: gli antichi canti dei pescatori, intonati lungo le rotte tra Sicilia e Africa, e il cunto palermitano, sulle melodie a più voci che si intrecciano fino a diventare preghiere cariche di rabbia quando il mare ruggisce e nelle reti, assieme al pescato, si ritrovano i cadaveri di uomini, donne, bambini. Premio UBU 2019 “miglior nuovo testo italiano” Premio Le Maschere del Teatro 2019 a Davide Enia come “miglior interprete di monologo” Premio Hystrio Twister 2019 “miglior spettacolo della Stagione” I biglietti sono acquistabili da martedì mattina sul sito www.sanmarinoteatro.sm o presso la biglietteria del Teatro Titano da quattro ore prima dello spettacolo. Cogliamo l’occasione per ricordare che, per tutti coloro che avevano partecipato allo spettacolo l’estate scorsa interrotto a causa del maltempo, abbiamo provveduto a riservare i posti e potranno ritirare i biglietti alla cassa del Teatro Titano.

