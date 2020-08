DOMANI – Motus Liberi - intervento alla 47esima Festa dell'Amicizia: verso l'accordo di associazione con l'Unione Europea

“San Marino, Italia ed Europa: verso l'accordo di associazione.” Questo il principale tema del dibattito politico nel contesto della 47esima Festa dell'Amicizia, nel quale per il Partito è intervenuto il Segretario di Stato all'Industria, Artigianato e Commercio, Fabio Righi.

Oggi sarebbe impossibile pensare, vista la posizione geo-politica del nostro Paese, di non intrattenere importanti relazioni politiche, economiche e commerciali con l'Unione Europea: è essenziale, in ogni caso, che nell'ambito del negoziato in corso si definisca primariamente un progetto di sviluppo chiaro, che disegni una nuova identità economico-sociale del Paese e, sulla base di questo, vengano ben chiariti il perimetro del negoziato, le condizioni che permettano il mantenimento di una competitività ed i costi che tali accordi comporteranno per la Repubblica.

In sintesi: indispensabile proseguire spediti nella negoziazione, ma con ordine e cognizione di causa. Non si può firmare un assegno in bianco, non avendo ben chiara la portata di tutte le conseguenze.

Questa è da sempre la posizione del Partito, continueremo pertanto a rivolgere i nostri sforzi affinché la cittadinanza sia adeguatamente informata e consapevole in merito a questo tema di fondamentale importanza.



