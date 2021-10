F.lli Benedettini: servizio navetta per "San Marino Halloween Express"

Al fine di garantire un adeguato supporto alla pubblica viabilità in previsione dell’evento “San Marino Halloween Express” – organizzato in collaborazione con l’Ufficio del Turismo e con il Patrocinio della Segreteria di Stato al Turismo, previsto nelle giornate di venerdì 29 sabato 30 e domenica 31 ottobre p.v. - sarà attivato un servizio navetta gratuito riservato ai soli clienti.

Il bus navetta avrà, come punto di partenza, il Piazzale delle Nazioni Unite e sarà attivo a partire da venerdì 29 ottobre - con una frequenza di 30 minuti - in modo da garantire la corretta tempistica dell’evento.

Il servizio navetta sarà, pertanto attivo, secondo questi orari:

· Venerdì 29 ottobre: prima corsa alle 15:40 // ultima corsa alle 20:10

· Sabato 30 ottobre: prima corsa alle 15:10 // ultima corsa alle 19:40

· Domenica 31 ottobre: prima corsa alle 14:40 // ultima corsa alle 19:40.

Si suggerisce, pertanto, di fruire del parcheggio multipiano utilizzando gli accessi di Via Gino Giacomini e di Via Napoleone Bonaparte.

Si sottolinea che il servizio navetta sarà esclusivamente rivolto ai soli utenti del servizio che dovranno esibire all’autista il proprio biglietto di prenotazione dell’evento “San Marino Halloween Express” in modalità cartacea o digitale.











Comunicato stampa

L’Organizzazione

F.lli Benedettini SpA