GDF Rimini: va in scena la solidarietà

Ha riscosso grande successo la manifestazione “Uniti per la solidarietà”, organizzata dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini con il patrocinio del Comando Regionale, che si è tenuta sabato 9 novembre al teatro “Oltremare” di Riccione. Nel corso della serata si è esibita la “Mondaino Youth Orchestra”, la giovanissima orchestra Jazz di Mondaino - tra le Jazz Band più giovani in Europa ed eccellenza nazionale in campo musicale dilettantistico. Il ricavato stato devoluto a favore della Cooperativa sociale “Cuore 21” di Riccione - che promuove e realizza progetti volti a favorire l’inclusione e l’autonomia di bambini, adolescenti e adulti con sindrome di Down - e servirà a finanziare il progetto “Banda 21 Rulli”, una banda musicale inclusiva. La serata, brillantemente condotta dall’artista Gianfranco Gori, alla presenza, tra gli altri, dei sindaci di Riccione, Daniela Angelini, e di Mondaino, Luisella Mele, ha avuto inizio con un video, realizzato dal Comando Provinciale di Rimini, che ha permesso agli spettatori di vivere un’esperienza immersiva unica: tutti “a bordo” di un’autovettura operativa partita dalla sede della Guardia di Finanza per un viaggio virtuale che ha toccato i luoghi iconici della città di Rimini, Mondaino, sede della MYO, e Riccione, sede della Cooperativa sociale Cuore 21, fino a giungere all’Oltremare di Riccione dove si è svolta la serata. Diretta dal M° Michele Chiaretti, la MYO ha presentato in anteprima assoluta il nuovo disco “MYO vs MYO”, terza produzione dell’Orchestra appena pubblicato e disponibile per la prima volta proprio per questa occasione. Si sono esibite contemporaneamente sul palco due Big Band, oltre 30 i ragazzi, con lo spettacolo “MYO vs MYO”, nel quale le due formazioni (quella degli under 18 e quella degli over 18) si sono sfidati a colpi di Jazz. Sul palco non sono mancate le performance di due ospiti speciali che hanno anche collaborato con la MYO nell’incisione della raccolta di brani: il sassofonista Mario Marzi, 1° sax dell’orchestra della Scala di Milano e, da Venezia, Roberto Beggio, clarinettista di jazz tradizionale e tra i maggiori esperti di dixieland in Italia. Ha preso poi la parola la Presidente della Cooperativa Sociale “CUORE 21”, Sig.ra Cristina Codicè, che dopo aver ringraziato la Guardia di Finanza di Rimini per l’iniziativa che rappresenta un autentico esempio di solidarietà, ha raccontato la missione della Cooperativa, illustrandone – con l’ausilio di un video – le principali attività e progetti. Toccante, poi, la “performance corporea” - un progetto di sperimentazione di danza quale strumento artistico attraverso il quale i ragazzi con disabilità possono esprimersi in modo personale e creativo acquisendo sempre più 2 Guardia di Finanza Comando Provinciale Rimini Via A. Grassi nr. 10, 47922 Rimini Tel/Fax 0541/1841111 Referente: Col.t. ST Alessandro Coscarelli– Comandante Provinciale Guardia di Finanza Rimini Indirizzo e-mail: Coscarelli.Alessandro@gdf.it Tel.3293806862 consapevolezza di sé e delle proprie capacità comunicative – nel corso della quale si sono esibiti sul palco tre danzatori, due di essi con disabilità. La serata benefica, dopo un’illustrazione video delle molteplici attività istituzionali del Corpo, si è conclusa con un momento solenne che ha visto l’orchestra MYO suonare l’Inno di Mameli e con i saluti del Comandante Provinciale, Col. t.ST Alessandro Coscarelli, che, dopo aver illustrato brevemente le iniziative ed i progetti culturali, professionali e di promozione del territorio ideati e realizzati dal Comando Provinciale in quest’anno così speciale per il Corpo, ha ringraziato Autorità e ospiti presenti in sala per l’entusiasmo, l’affetto e la generosità dimostrata, tra gli applausi e l’entusiasmo del pubblico. Nel foyer, uno stand allestito curato dal Comando Provinciale di Rimini con gadgets promozionali, oltre ad uno di Cuore 21, che ha donato ad ogni benefattore un ricordo della speciale serata, e della MYO che ha promosso il disco. La Guardia di Finanza di Rimini - da sempre sensibile alle iniziative di solidarietà - con questa serata benefica ha voluto promuovere la diffusione della cultura di inclusione e dell’accoglienza per tutte le famiglie con bambini, ragazzi e adulti con disabilità e la musica, nel connubio con le tradizioni espresse dal Corpo, custode anche dei valori solidali e culturali del Paese.