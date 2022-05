Si comunica che in occasione della manifestazione sportiva “Giro del Monte”, prevista per domani (Sabato 14 Maggio), tutte le corse della linea internazionale “Rimini – San Marino” avranno come punto di partenza/arrivo la fermata di Borgo Maggiore (Bar Forcellini) e non il consueto capolinea di San Marino (Piazzale Calcigni – ParK 1/A Bus).

c.s.

F.lli Benedettini SpA

Bonelli BUS