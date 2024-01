Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti, accompagnati dai Segretari di Stato per gli Affari Esteri e per le Finanze, in visita ai concittadini della Fratellanza di New York

Le Loro Eccellenze, i Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, accompagnati dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, dal Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio Marco Gatti e da una Delegazione di funzionari diplomatici - accolto l’invito del Presidente della Fratellanza Sammarinese di New York Sanzio Vagnini - si sono recati in visita ai concittadini residenti nella Grande Mela in occasione delle celebrazioni dell’89esimo Anniversario della Fondazione della comunità e della festa della Compatrona Sant’Agata che ricorrerà il prossimo 5 febbraio.

Sono stati numerosissimi i cittadini sammarinesi d’oltreoceano che sono intervenuti ieri sera all’annuale appuntamento presso il Leonard’s Palace di Long Island. Ampio spazio è stato riservato in apertura di serata agli interventi delle Autorità dopo il sempre toccante momento dell’esecuzione degli Inni Nazionali della Repubblica di San Marino e degli Stati Uniti d’America. Al termine del discorso del Presidente Vagnini, sono intervenuti gli Eccellentissimi Capitani Reggenti che hanno sottolineato l’importantissimo ruolo che ha avuto la Fratellanza nel corso dei suoi quasi 90 anni di vita nel dare assistenza e aiuto concreto ai numerosi concittadini che, a partire dagli inizi del secolo scorso, sono stati costretti ad emigrare verso gli Stati Uniti per cercare condizioni di vita e opportunità di lavoro migliori. ‘La Fratellanza Sammarinese di New York’, ha detto la Reggenza – ‘rappresenta la testimonianza del forte legame esistente fra i Sammarinesi all’estero e la madrepatria, del forte spirito comunitario che ha contraddistinto il loro, il vostro operato consentendo quindi di mantenere viva l’identità sammarinese’. Non è mancato un appello ai giovani perché sappiano custodire la conoscenza delle loro origini e della loro identità storica, il patrimonio trasmesso dai loro padri e dalle loro madri continuando a salvaguardare e alimentare il legame ideale che li unisce alla Repubblica di San Marino.

A seguire, il discorso del Segretario di Stato Beccari che si è complimentato per la laboriosità, l’impegno e la vivacità dell’attività della Fratellanza in questi primi 89 anni con l’obiettivo di tenere vive le tradizioni e l’attaccamento al proprio Paese e alle proprie radici. Il Segretario Beccari ha voluto condividere l’entusiasmo per l’importante traguardo della conclusione dei negoziati per l’accordo di Associazione all’Unione europea avvenuta lo scorso dicembre. ‘Riguarda anche voi’, ha detto. ‘Con il vostro passaporto, voi e i vostri figli potrete lavorare, studiare e decidere di vivere in qualsiasi Paese dell’Europa. E’ una grande opportunità per le nuove generazioni.’ Ha poi ricordato l’iniziativa dei Soggiorni Culturali, giunta quest’anno alla 42esima edizione, che si è riconfermato un progetto di successo che dà la possibilità di approfondire lingua, cultura e istituzioni ai ragazzi - circa 30 da 5 paesi – che vi partecipano ogni anno. Ha infine espresso il proprio compiacimento per l’importante ricorrenza del 50esimo anniversario della Consulta celebrato lo scorso ottobre.

Il Segretario Gatti ha affermato ‘di aver incontrato una comunità viva che porta San Marino nel cuore, unita dagli stessi valori che abitano una famiglia e che cammina nel solco tracciato dai nostri padri 80 anni fa. L’America ha rappresentato una grande opportunità per San Marino e i suoi cittadini, qui svolgete da sempre un lavoro inesauribile di cui non possiamo che ringraziarvi. Con l’Accordo di Associazione all’Unione europea San Marino diverrà a sua volta un’opportunità, cui l’America e i cittadini sammarinesi che vi abitano, potranno guardare’.

La Reggenza e la delegazione al seguito faranno rientro a San Marino nella giornata di lunedì 29 gennaio.



