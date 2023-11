Guardia di Finanza di Rimini: il Comandante provinciale dà il benvenuto a un nuovo Ufficiale

Nella mattinata odierna il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, Colonnello t.ST Alessandro Coscarelli, ha ricevuto la nuova arrivata Sottotenente Pamela Taurino. Già Maresciallo Capo, l’ufficiale ha prestato servizio in importanti contesti operativi nella regione Lombardia, quali il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Sondrio, il Comando Regionale Lombardia di Milano e da ultimo, per 7 anni, il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Milano, per poi superare il concorso per Ufficiali, riservato agli appartenenti al Corpo, ed essere avviata alla frequenza del 20° corso “Tebro II” presso l’Accademia della Guardia di Finanza di Castelporziano, Roma. Al termine dei 12 mesi di corso, il neo Ufficiale è giunto trasferito a questo Comando Provinciale, dove assumerà l’incarico di Comandante della Sezione Riciclaggio del Gruppo Tutela Economia presso il dipendente Nucleo di Polizia Economico Finanziaria. Al neo Ufficiale le congratulazioni per il nuovo grado e gli auguri di una brillante carriera.

c.s. Guardia di Finanza di Rimini