Iam e Esplora sostenibilità a 360°

L’incontro fra IAM Srl (Igiene Ambientale Management), azienda sammarinese che lavora nel settore dei rifiuti e Esplora, associazione riminese che si occupa di persone con disabilità, è avvenuto grazie alla mediazione del Green Festival Montefeltro – San Marino, un progetto che da oltre 4 anni lavora sul dialogo e sulle relazioni a favore di un cambiamento ecologico e culturale del territorio. Un festival militante, che opera sui temi dell’ambiente così come su quelli della pace e della giustizia, compreso l’inclusione sociale. Un pizzico di cronistoria. Era il 2021 quando l’imprenditore Mirkare Manzi che, con Mattia Marinelli, è titolare di IAM Srl, ha avuto modo di incontrare al Green Festival i ragazzi di Esplora e il loro Luna Ricicla Park realizzato con oggetti di recupero. Una modalità ludica e coloratissima messa a punto per interagire con il pubblico presente. Dall’incontro si è poi passati ai fatti quando Mirkare un paio di mesi fa, è riuscito a regolarizzare la presenza dei ragazzi all’interno della sua azienda, con un contratto in piena regola. I ragazzi una o due volte a settimana sbarcano a San Marino e “timbrano” il cartellino, e per l’intera mattinata provvedono al recupero, e quindi al riuso, di materiali vari fra cui i raccoglitori di documenti, tirandoli a lucido. Questi articoli vengono poi riconsegnati alle stesse aziende che li avevano portati a smaltire, e che li pagano circa la metà del loro costo effettivo. “Fare incontrare due realtà tipologicamente così distanti e appartenenti a due diversi Paesi, esprime efficacemente la mission fondativa del festival che è quella di favorire relazioni e percorsi condivisi – dice Gabriele Geminiani che del festival è l’ideatore e che così continua e conclude - Penso che un vero cambiamento sarà possibile solo quando riusciremo a prenderci cura delle realtà più indifese, a partire dalle creature del mondo animale e vegetale che oggi pagano lo scotto più importante degli effetti dei cambiamenti climatici, pura attualità. Allo stesso modo dovremo tutelare e fare tesoro della “fragilità umana” delle persone disabili, autentiche portatrici di valore e ricchezza inestimabili”.

cs Green Festival