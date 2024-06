Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari partecipa la vertice sulla pace in Ucraina

Anche la Repubblica di San Marino partecipa al primo Vertice sulla pace in Ucraina, tenutosi a Bürgenstock, organizzato dalla Svizzera su richiesta dell’Ucraina, alla presenza di Capi di Stato e di Governo di oltre 90 Paesi, e vertici dell’Unione europea ed Organizzazioni multilaterali. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, accompagnato dall’Ambasciatore presso la Confederazione Svizzera, Marcello Beccari, e dal Primo Segretario del Dipartimento Affari Esteri, Bojana Gruška, ha partecipato all’importante conferenza di alto livello, in corso sabato e domenica in Svizzera, inaugurata alla presenza del Presidente ucraino Volodymyr Zelens'kyj. L’obiettivo del summit era di sviluppare una visione comune per un percorso verso una pace giusta e duratura in Ucraina e favorire l’avvio di un concreto negoziato di pace; il vertice ha rappresentato inoltre una piattaforma di dialogo e confronto tra i Paesi di tutto il Mondo ispirata ai principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. Il Segretario di Stato Beccari ha preso parte ai tavoli di discussione aperti nel corso del Vertice, in particolare intervenendo sul tema relativo alla sicurezza nucleare, riaffermando la necessità di garantire un funzionamento corretto e sicuro degli impianti e la ferma posizione di condanna verso la minaccia di utilizzo di armi nucleari nel contesto della guerra in corso in Ucraina. Beccari ha portato in assise la posizione della Repubblica, gli interventi adottati al proprio interno e presso le sedi multilaterali in favore dello Stato vittima dell’aggressione militare, condividendo la necessità che attraverso una forte cooperazione internazionale si pervenga ad un processo di pace, che contempli i principi di sovranità, indipendenza e integrità territoriale di tutti gli Stati. Al termine del Summit di alto livello è stato sostenuto da oltre 80 Paesi e Organizzazioni internazionali, tra cui San Marino, il comunicato congiunto su un quadro di pace, manifestando un chiaro segnale al popolo ucraino e a tutti coloro che sono direttamente colpiti dalle conseguenze del conflitto in corso. È stata altresì l’occasione per il Segretario Beccari di intrattenersi informalmente in merito all’imminente Accordo di Associazione con l’Unione europea con il Presidente della Croazia, il Primo Ministro andorrano, il Segretario generale del Consiglio d'Europa, nonché con i Ministri per gli Affari Esteri della Repubblica Italiana, della Confederazione Svizzera, del Principato di Monaco, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Croazia e del Principato del Liechtenstein. “La Repubblica di San Marino accoglie con favore tutti gli sforzi internazionali, – ha dichiarato il Segretario di Stato Beccari - come questo Vertice, volti al raggiungimento di una pace globale, giusta e duratura in Ucraina in conformità con il diritto internazionale, in particolare con la Carta delle Nazioni Unite, nonché con le pertinenti risoluzioni dell'Assemblea Generale. Questo Summit rappresenta il primo passo significativo verso questo obiettivo, nonché verso la fine delle ostilità che ovviamente, non può essere considerata una resa dell'Ucraina; ribadiamo il fermo sostegno di San Marino all'Ucraina e allo sforzo di pace della Svizzera.”

c.s. Segreteria di Stato per gli Affari Esteri