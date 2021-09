Il Tour Operator Mondo Immagine vola a Dubai e diventa Sponsor ufficiale del Padiglione di San Marino a Expo 2020

In data odierna è stato controfirmato il contratto di sponsorizzazione di Mondo Immagine ad Expo 2020 Dubai a seguito dell’incontro del Commissario Generale di San Marino per l’Expo Mauro Maiani con Giacomo Vespignani e Roberta Manzoni rispettivamente Amministratore Delegato e Direttore Tecnico dell’agenzia viaggi. Mondo Immagine è il tour operator sammarinese specializzato nella progettazione di viaggi in tutto il mondo e sarà il rivenditore ufficiale dei biglietti aerei per raggiungere Dubai e per entrare ad Expo. Oltre alla visita dell’Esposizione Universale e alle convenzioni con hotel di prestigio, Mondo Immagine Travel propone anche un ventaglio di località da visitare ed esperienze uniche da vivere al di fuori dell’Expo per tutti i target: dal settore luxury, business, gruppi fino a privati che cercano soluzioni più economiche. “Mondo Immagine” afferma l’AD Giacomo Vespignani “si compone di professionisti del settore che hanno la missione di creare pacchetti costruiti sulle singole esigenze del cliente a prezzi competitivi per regalare esperienze personalizzate e di valore. Siamo molto contenti di essere sponsor e partner tecnico del Padiglione San Marino per l’Esposizione Universale. Dopo un momento molto delicato nel settore dei viaggi, ci auguriamo che questa manifestazione possa risvegliare il desiderio da parte di tanti di scoprire il mondo e tornare a viaggiare in sicurezza. A questo proposito, per Mondo Immagine Travel l’attenzione alla sicurezza è un mantra: i viaggiatori che infatti si rivolgeranno all’agenzia nella sede di Dogana oppure tramite il sito ufficiale www.mondoimmagine.com saranno assistiti 24 ore su 24 per sette giorni alla settimana e sempre aggiornati sulle prescrizioni, sui tamponi e sui visti. L’obiettivo primario per Mondo Immagine è quello di diventare il Tour Operator di riferimento che assicuri il massimo della qualità in ogni travel experience superando ogni aspettativa e soddisfazione dei clienti. Mauro Maiani, ha concluso il momento di scambio con l’azienda constatando che l’assistenza al cliente, in virtù della situazione sanitaria attuale, è un plus davvero strategico e importante. Non da ultimo, un ulteriore valore aggiunto sarà la possibilità di avere un accompagnatore italiano e guide certificate, pronte a raccontare le bellezze meravigliose di Dubai, una terra da oggi meno lontana.

C.s. Commissariato Generale del Governo per l'Esposizione Universale 2020 Dubai