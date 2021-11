Iss: nuovi orari per la segreteria dell'Ufficio Vaccinazioni

L’Istituto per la Sicurezza Sociale comunica i nuovi giorni e orari della segreteria dell’Ufficio Vaccinazioni. Il servizio è attivo il lunedì dalle 10.30 alle 12.30 e il venerdì dalle 10 alle 12. Per informazioni e prenotazioni resta attivo il numero di telefono 0549.994281 oppure si può inviare una mail a ufficio.vaccinazioni@iss.sm. Si ricorda che per prenotare la vaccinazione antinfluenzale e la vaccinazione antiCovid è necessario contattare il CUP al numero 0549 994889.