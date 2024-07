Presentato il Premio Alberto Rino Chezzi per la libera e corretta informazione

E’ stato presentato oggi, nella splendida cornice della Casa della Musica, in Contrada del Collegio a San Marino Città, il premio apolitico, apartitico, aconfessionale ideato, voluto e organizzato da Usgi, l’Unione sammarinese giornalisti e fotoreportes, e dedicato al precedente presidente, il caro Alberto Rino Chezzi, prematuramente scomparso.

Il concorso è denominato: “PREMIO ALBERTO RINO CHEZZI PER LA LIBERA E CORRETTA INFORMAZIONE” ed ha come focus permanente la difesa e il rispetto della libera informazione diffusa in modo deontologicamente corretto nei confronti dei fruitori, i lettori. Il premio è organizzato da USGi – Unione Sammarinese Giornalisti e Fotoreporters, Associazione giornalistica sammarinese che ha come finalità statutaria la tutela dei giornalisti, della libera e corretta informazione, così come salvaguardate e promosse dalla Carta dei Diritti dell’uomo e valori e principi difesi anche nel contesto della Associazioni internazionali della categoria che riconoscono USGi come loro aderente e rappresentante.

Il premio, dunque, mira in primis a portare avanti i valori in cui il caro Alberto Chezzi ha sempre creduto ed ha perseguito nei suoi mandati alla guida dell’associazione. Forte è sempre stato, infatti, il suo impegno nella tutela della libertà di informazione, del diritto di cronaca e di critica. Nel corso della sua presidenza si ricorda il lavoro e l’impegno dell’Usgi sotto la sua guida per il confronto sulla nuova legge per l’editoria, il suo impegno per fare assumere all’associazione respiro internazionale con l’adesione all’Ifj, l’International Federation of Journalists, e all’Efj, European Federation of Journalists, di cui l’Usgi è membro effettivo.

L’impulso di Alberto ha portato, poi, ad accordi di collaborazione con la Federazione Nazionale della Stampa Italiana e con la Consulta per l’informazione di San Marino. Questo premio, dunque, intende anche segnare il rinnovato e costante impegno dell’associazione nella realizzazione dei suoi scopi statutari. L’Usgi è dunque lieta di presentare questa iniziativa e ringrazia con affetto i famigliari di Alberto, in particolare la moglie Lorena e la figlia Matilde, che è presidente onorario della giuria qualificata formata da giornalisti aderenti all’Usgi, operatori dell’informazione ed esponenti del mondo associativo della categoria.

Due i premi che verranno assegnati:

- Premio giornalistico categoria San Marino -

Premio giornalistico categoria Italia Il premio consisterà nella scultura “L’Ala”, opera di Alberto, e in una somma in denaro di mille euro ciascuno.

Le iscrizioni sono aperte a giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti, autori di articoli, audio o video pubblicati su testate giornalistiche cartacee o ‘online’ registrate in RSM e in Italia ai sensi di legge, presso le Istituzioni competenti, incluse le agenzie di stampa, le testate di settore e specializzate e ogni altro mezzo di informazione.

Gli elaborati dovranno essere stati pubblicati nel periodo tra il primo gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024.

Il termine per l’invio dei lavori all’indirizzo e-mail premiochezzi.usgi@gmail.com è fissato entro le ore 23,59 del 15 gennaio 2025. La premiazione è prevista ad aprile 2025, quando si celebrerà anche il ventennale della nascita dell’Usgi.

Il premio gode del patrocinio della Consulta per l’Informazione, dell’Ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna e dell’Unarga. E’ sostenuto dai contributi di Antenore, La Locanda, Gli amici di Alberto, Podere Lesignano, Attiva-Mente, 3 Arrows. Media partner “L’informazione di San Marino”. Legal partner: Studio Legale e Notarile Cecilia Cardogna.