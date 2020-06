Processo ex vertici Asset: le precisazioni di Stefano Ercolani

In merito al servizio apparso su San Marino Rtv con riferimento ai presunti reati di amministrazione infedele e ostacolo alle funzioni di vigilanza contestati al sottoscritto e alla Dottoressa Barbara Tabarrini, specifico che le accuse riguardano esclusivamente un'operazione di finanziamento fatta alla società AB Invest di Bevitori Alessandro. Detta operazione era capiente, al punto che lo stesso Bevitori dichiarò pubblicamente di aver perso il bene immobiliare a fronte del finanziamento concesso. Sottolineo che la Dottoressa Tabarrini non ha mai firmato l'operazione oggetto dell'erogazione delle somme accreditate alla società AB Invest. Certi che il Tribunale farà piena luce sulla vicenda, attendiamo fiduciosi l'esito del procedimento non nascondendo che la funzione di supportare le attività economiche sane di questo Paese è stato sempre un obiettivo primario di Asset Banca.

c.s. Stefano Ercolani