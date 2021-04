Prosegue la scuola di formazione politica politica promossa dai GDC Conto alla rovescia in vista della mostra sui padri fondatori dell'Europa

I GDC tornano a parlare di un rinnovato modo di fare politica, capace di mettere al centro il tema fondamentale della cultura. Il tutto parte da un assunto cruciale: per poter agire nel campo della politica e dare concretezza al proprio operato, è fondamentale conoscere. Conoscere le proprie radici e il mondo che ci circonda. Ecco allora che assume importanza il nuovo progetto promosso dal movimento giovanile del Pdcs, la scuola di formazione politica 'Esserci per essere, conoscere per agire', che ha avviato a partire dal mese di aprile una serie di incontri di formazione con un focus particolare sull'Unione Europea e i suoi padri fondatori. Dopo i primi due appuntamenti dedicati alla prospettiva storica e alla prospettiva ideale, la scuola prosegue giovedì 22 aprile con un incontro sulla "prospettiva attuale: i partiti democratico – cristiani di fronte alla sfida del populismo". Il primo ciclo di appuntamenti si chiuderà il 29 aprile con il quarto appuntamento "Prospettiva europeista: la democrazia cristiana e l'Europa". Grazie al prezioso lavoro svolto negli ultimi anni in campo internazionale dal Segretario Politico del Pdcs e dal Presidente dei GDC, entrambi gli incontri vedranno la partecipazione di ospiti illustri provenienti dalla Fondazione Adenauer. Il 22 aprile saranno protagonisti, insieme al Presidente del Pdcs Pasquale Valentini e al dott. Massimiliano Vandi, Stephan Toscani, presidente del Consiglio Regionale del Saarland, Nino Galetti, responsabile ufficio estero Italia, e il professor Markus Krienke. Una scuola di formazione politica che mette al centro una rinnovata cultura dell'azione, fondata sui valori democristiani e del popolarismo europeo, in grado di interfacciarsi con l'attualità, ma anche con la riscoperta della storia, con lo scopo di comprendere meglio la visione dei padri fondatori di un'Europa solidale. Ai padri fondatori dell'Unione Europea sarà dedicata, non a caso, una mostra, in programma nel mese di maggio; uno step importante in vista anche dell'accordo di associazione con l'Ue. La mostra sarà curata dalle Segreterie di Stato per la Cultura e Affari Esteri, con la partecipazione dei GDC e delle Fondazioni De Gasperi e Adenauer, in particolar modo grazie alla figura del professor Markus Krienke, grande amico dei GDC, da sempre attento alla promozione della cultura e della storia europea.

Cs Gdc