Referendum e stralcio: I docenti pronti a collaborare a una legge condivisa che riscriva l'allegato 2

L'esito del referendum indetto dai sindacati fra i docenti precari e stabilizzati in merito all'Allegato 2 ha manifestato la chiara volontà (il 75% dei votanti) di richiedere lo stralcio dello stesso dal contratto collettivo. Tale decisione, non certo effettuata a cuor leggero, si è resa necessaria affinché venga riconosciuto che i contenuti di tale allegato sono importanti e meritevoli di approfondimenti e riflessioni condivise con la categoria interessata. I contenuti dell'Allegato 2, infatti, riguardano le procedure di assunzione dei nuovi docenti, ma contemplano anche cambiamenti sostanziali nel mondo della scuola: il passaggio tra i vari ordini, la valutazione dei docenti, il tutoraggio tra pari, l'aumentata necessità di insegnanti per l'inclusione. Consapevoli che sia necessario mettere mano a una riforma comprensiva di questi temi, gli insegnanti si rendono da subito disponibili ad un confronto costruttivo e utile per entrambe le parti. Ora sappiamo che il sindacato, considerato l’esito della consultazione, chiederà al Governo di stralciare l'Allegato 2 e noi auspichiamo che venga accolta tale richiesta perché si apra la possibilità di un affronto di tutti gli argomenti in esso contenuti, rispettoso dei percorsi istituzionali e dei confronti fra le parti.



C.s. Una rappresentanza di docenti precari e stabilizzati delle scuole medie, superiori e del CFP