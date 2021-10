San Clemente: Comune e cittadini uniti nella lotta al dissesto idrogeologico

L’Amministrazione di San Clemente ha avviato i lavori per le verifiche tecniche necessarie ad appurare alcune criticità presenti sul territorio sotto il profilo del dissesto idrogeologico (9 i siti più esposti). Le indagini sono propedeutiche ai prossimi interventi di messa in sicurezza del territorio e della rete stradale. “L’impegno economico sostenuto complessivamente - spiega la Sindaca Mirna Cecchini - è a dir poco notevole e compare tra i più importanti mai decisi dall’ente locale negli ultimi anni: a conti fatti si quantifica nell’ordine dei 600mila euro totali per indagini, rilievi, interventi e opere resi disponibili attraverso un finanziamento dello Stato. Ed è proprio in un’ottica voluta a unire l’aspetto informativo a quello più prettamente tecnico-operativo che stiamo provvedendo a una serie d’incontri, assieme ai nostri uffici, per illustrare ai proprietari dei terreni soggetti all’indagine come si procederà passo a passo e quali saranno le fasi successive all’indagine così da mantenere nel tempo uno stretto rapporto di collaborazione”. “Il territorio di San Clemente - ricorda l’Assessore ai Lavori Pubblici, Christian D’Andrea - è soggetto a dissesto idrogeologico e movimenti franosi - esistono alcune situazioni da approfondire, altre potenzialmente instabili, frane quiescenti da monitorare, dissesti attivi - dovuti alla sua natura geologica e geomorfologica, in un contesto in gran parte collinare. Attraverso l’adozione di questa puntuale attività conoscitiva, che non può prescindere dalla fattiva disponibilità dei cittadini in virtù dell’estensione del monitoraggio - saremo in grado d’impostare tutte le successive condizioni progettuali arrivando a definire con altrettanta precisione la programmazione dei cantieri”.

Cs San Clemente