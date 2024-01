Scuola e CONS riconoscono la figura dello Studente/Atleta

Lo scorso 21 dicembre, a margine della firma del Protocollo d’Intesa firmato da quattro membri del Congresso di Stato e il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese; il Dipartimento Istruzione della Repubblica di San Marino nella persona del Direttore Laura Gobbi e il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese con il Presidente Gian primo Giardi, in considerazione della necessità di tutelare il diritto alla pratica sportiva agonistica di alto livello e il diritto allo studio, coniugando la carriera scolastica con quella sportiva, riconoscendo l’importante funzione che l’attività sportiva riveste nella programmazione educativo-didattica al processo di sviluppo della personalità dello studente-atleta e consentirgli di gestire, al meglio, il proprio tempo per lo studio e per lo sport, anche attraverso la sperimentazione di metodologie e percorsi didattici individualizzati hanno siglato un protocollo d’intesa destinato agli atleti con alte prestazioni sportive iscritti alla Scuola Superiore, alla Scuola Media e al Centro di Formazione Professionale (di seguito denominato CFP) individuati in base ai criteri stabiliti dal CONS con l’obiettivo di superare le criticità che possono emergere durante il percorso scolastico dello studente-atleta e che si riferiscono prevalentemente alla difficoltà che lo studente incontra in relazione alla regolare frequenza delle lezioni; adottare un percorso formativo individualizzato per lo studente-atleta al fine di supportarlo nella formazione scolastico – educativa e definire l’accesso al Progetto Studente-Atleta, in linea con la definizione di Atleta d’Interesse Nazionale e Atleta d’Interesse Nazionale Federale, secondo i criteri stabiliti dal CONS e consultate le Federazioni Sammarinesi Nazionali (di seguito brevemente FSN) e le Discipline Sportive Associate (di seguito brevemente DSA).

Per Studente-Atleta s’intendono quegli studenti che frequentano le classi della Scuola Media, Superiore e del CFP, impegnati in attività agonistiche di particolare intensità e con alte prestazioni, individuati dal CONS e dalle FSN/DSA.

Con la firma del protocollo la Scuola riconosce ad ogni Studente-Atleta l’adozione di strategie didattiche e misure organizzative finalizzate a superare eventuali criticità che possono emergere in relazione alla regolare frequenza delle lezioni e allo studio individuale, al fine di coniugare efficacemente la carriera scolastica e quella sportiva di Atleta di Interesse Nazionale o di Atleta di Interesse Nazionale Federale o di Atleta in possesso di un curriculum sportivo di elevato profilo.

Il protocollo individua i requisiti minimi per l’adesione al progetto ovvero: l’inserimento dello studente-atleta in un programma di sviluppo sportivo del CONS; la convocazione dello studente-atleta in Nazionale o preparazione e la partecipazione a Campionati Mondiali o continentali; l’impegno in attività agonistiche e di allenamento di particolare intensità con un curriculum sportivo di elevato profilo. La Commissione Tecnica del CONS prima di ogni stagione agonistica, redigerà una tabella indicando i requisiti di ammissione per ogni disciplina. Sono determinati dal protocollo i tempi e i modi dell’adesione degli studenti-atleti al progetto e i metodi di controllo della congruenza delle richieste.

Il protocollo sottoscritto istituisce anche il tavolo permanente denominato TAVOLO SCUOLA-SPORT, costituito in maniera paritetica da 2 rappresentanti nominati dalla Scuola, uno dei quali è il Referente Scolastico, e 2 nominati dal CONS, uno dei quali è il Referente Sportivo. Il Tavolo esamina e valuta le domande, si pronuncia in ordine all’ammissione dello studente-atleta al progetto e gestisce ogni aspetto predisponendo i regolamenti e monitorando l’attività.

Gli studenti che aderiscono al progetto studente-atleta hanno l’opportunità di essere seguiti nel loro percorso scolastico da uno o più Tutor di Supporto Scolastico a carico del CONS per garantire il successo formativo. Il CONS si riserva la possibilità di reclutare i Tutor avvalendosi di accordi sottoscritti con Soggetti/Società di diritto privato professionali che prestano servizi di supporto scolastico.

Il Consiglio di Classe dello Studente-Atleta redige il Piano Formativo Sportivo (PFS) che contiene le modalità di valutazione/verifica/recupero elaborate dal Consiglio di Classe per accompagnare lo studente atleta nel suo percorso formativo mentre il CONS elaborerà il Percorso Sportivo Agonistico.





Comunicato stampa

Segreteria di Stato Istruzione