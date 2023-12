Dopo il riconoscimento espresso dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella nei confronti della Protezione Civile Sammarinese per le attività svolte a supporto delle popolazioni colpite dai recenti eventi calamitosi in Emilia Romagna in data odierna è stato siglato l’accordo d’intesa in materia di mutua collaborazione tra la “Protezione Civile sammarinese e la Protezione Civile della Regione Marche”. Il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente Stefano Canti accompagnato dal Capo della Protezione Civile di San Marino Ing. Pietro Falcioni e dal Direttore di Dipartimento Territorio e Ambiente Avv. Alessandra Guidi si sono recati presso gli uffici della Regione Marche per sottoscrivere l’Accordo d’intesa in materia di mutua collaborazione tra la “Protezione Civile sammarinese e la Protezione Civile della Regione Marche”. Ad accogliere la delegazione sammarinese l’Assessore per il Territorio e l’Ambiente Dott. Stefano Aguzzi della Regione Marche ed il Capo della Protezione Civile ing. Stefano Stefoni che hanno espresso vivo compiacimento per il risultato raggiunto. L’incontro è proseguito con un proficuo scambio di vedute tra le due realtà, con la reciproca consapevolezza di mirare ad unico obiettivo, quello della sicurezza delle persone, del territorio e dell’ambiente. La Regione Marche e la Repubblica di San Marino, per ragioni geografiche e affinità di territorio da sempre sono legate da ambiti di forte integrazione sociale, culturale ed economica e gli stessi territori presentano similari caratteristiche morfologiche e di uso del suolo tali da essere sottoposti agli stessi potenziali rischi naturali ed antropici e alle relative attività di protezione civile. In quest’ottica, il confronto e l’approfondimento dei temi di protezione civile con strutture omologhe di grande esperienza quale quella marchigiana costituisce un importante collaborazione ai fini di una sempre più strutturata risposta all’evento calamitoso.

​A tal proposito le Parti hanno dato atto della comune volontà e disponibilità di collaborazione in ambito di protezione civile nell'interesse delle proprie comunità, con l'intento altresì di dare forma a eventuali protocolli operativi per sviluppare sinergie ed azioni coordinate ed integrate fra le omologhe strutture di protezione civile, al fine di mettere a disposizione le risorse e le conoscenze acquisite per le attività in caso di emergenza e di mutuo soccorso.

cs Segreteria al Territorio