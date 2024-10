UniRSM: XVII ciclo di Dottorato di Ricerca in Scienze Storiche 2025 - 2028

La Scuola Superiore di Studi Storici dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino bandisce un concorso per n. 16 posti di allievo (di cui 10 borsisti) per il suo diciassettesimo ciclo di dottorato, che si svolgerà nel triennio 2025-2028. Art. 1 Al concorso possono partecipare giovani di ogni nazionalità in possesso dei seguenti requisiti: laurea specialistica/magistrale, o titoli equivalenti aventi lo stesso numero di crediti formativi universitari, in discipline storiche anche se non afferenti a Dipartimenti, Corsi di Laurea o Facoltà di Storia; conoscenza di base delle lingue italiana, francese e inglese; non aver compiuto i 32 anni di età alla data di scadenza del bando. Art. 2 Il dottorato è incompatibile con la frequenza di altri dottorati di ricerca con i quali non sia stabilito un accordo di cotutela. La borsa di dottorato è incompatibile con emolumenti provenienti da altro impiego e con eventuali assegni di ricerca.

