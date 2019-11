Visita a Ravenna per i ragazzi dell’Atelier insieme all’ANFFAS Lugo

Lo scorso 20 ottobre i ragazzi dell'Atelier si sono recati in gita a Ravenna, assieme agli amici dell’ANFFAS, l’associazione di Famiglie Disabili Intellettivi E-R, sezione di Lugo. Da diversi anni, infatti, la ANFFAS Lugo porta i propri assistiti alla Casa per Ferie di Pinarella di Cervia per trascorrere un soggiorno di un paio di settimane durante l’estate. Da questa esperienza è nato un rapporto di amicizia e collaborazione che ha visto la realizzazione di momenti di incontro tra la struttura sammarinese e quella di Lugo. L’anno scorso infatti, operatori e ragazzi dell’ANFFAS si sono recati in visita a San Marino, sempre a ottobre, mentre quest’anno sono stati gli operatori dell’ISS e i ragazzi dell’Atelier a scendere in riviera per visitare la città di Ravenna assieme agli amici dell’associazione romagnola. La giornata è trascorsa piacevolmente all’insegna della collaborazione, amicizia e inclusione tra visite ai luoghi storici della città, tra i quali la Basilica di Sant'Apollinare e il mausoleo di Galla Placidia e momenti ludici col pranzo e il pomeriggio con musica e canti ai giardini della Rocca Brancaleone, grazie anche all'inusuale bel sole di fine ottobre.

c.s. ISS