Anziana morì dopo investimento, imputata condannata

Si è chiuso in un'unica udienza, nel pomeriggio, il processo per il sinistro avvenuto a Falciano, in Strada del Bargello, il 28 ottobre del 2018. Teresa Rosti, un'anziana signora che stava attraversando a pochi metri dalla sua abitazione, morì per le conseguenze dell'investimento, poco dopo il ricovero in Ospedale. L'imputata, accusata di omicidio colposo, è stata condannata a sei mesi di prigionia con pena sospesa, non menzione e pagamento delle spese di giustizia. Il Procuratore del Fisco aveva chiesto 8 mesi; la difesa l'assoluzione o il minimo della pena.









In mattinata si è tenuta anche la prima udienza di un altro processo, sempre per la morte di un pedone investito l'11 febbraio 2019. La vittima, Alessandro De Ales, 69 anni, stava attraversando sulle strisce pedonali, a Dogana, quando venne travolto da un camion e spirò il 13 febbraio al Bufalini di Cesena. La difesa dell'autista ha chiamato a deporre il proprio perito. Quest'ultimo ha sostenuto che l'impatto è avvenuto a 31 km orari – quindi un'andatura moderata – ed anche che la visuale era limitata da un grosso palo della segnaletica stradale. Nella citazione a giudizio il camionista è accusato per aver omesso di regolare la velocità e la condotta di guida, in prossimità di strisce pedonali. L'udienza finale è fissata per l'8 novembre.