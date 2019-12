Dogana: rinvenuto cadavere di un uomo all'interno di un appartamento

Non è ancora nota – almeno ufficialmente – la causa del decesso. Viveva in questo stabile di Dogana, all'incrocio fra la Superstrada e Via Saponaia, l'uomo trovato senza vita dalle Forze dell'Ordine. 63 anni, origini cinesi; medico agopunturista presso un poliambulatorio di Rovereta. Diversi cittadini, questa mattina, hanno assistito con preoccupazione all'arrivo delle pattuglie della Gendarmeria. A condividere l'affitto dell'appartamento, dove è stato rinvenuto il corpo, anche un altro professionista, che si troverebbe in questi giorni fuori territorio. La porta era chiusa a chiave; i militari, dunque, hanno dovuto sfondarla per entrare. Il decesso sarebbe avvenuto durante la notte; l'ultimo contatto con un familiare – infatti - ieri sera intorno alle 20. Tra le possibili cause della morte un infarto. Probabilmente verrà effettuata l'autopsia. I rilievi del caso sono stati effettuati dalla Gendarmeria, in attesa dell'arrivo del Magistrato cui è stato affidato il fascicolo.