Droga nell'auto, agli arresti un giovane

Un giovane sammarinese in carcere e la sua ragazza deferita a piede libero.

Sono stati fermati lunedì sera dagli uomini del Reparto Operativo e di Polizia Giudiziaria della Gendarmeria, nell'ambito dei controlli sul territorio per la prevenzione e monitoraggio dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. Durante i controlli, sono stati rinvenuti nell'auto a lui in uso 40 grammi di marijuana. A seguito del rinvenimento è scattata la perquisizione a casa del giovane, in cui non sono state trovate altre sostanze.

Condotti negli uffici del reparto sono stati interrogati. Oggi l'interrogatorio di garanzia per il detenuto da parte del Commissario della legge Antonella Volpinari.