È morto il motociclista coinvolto nell'incidente a Serravalle

È deceduto nella notte Cristian Canducci, il motociclista italiano di 45 anni, residente a Coriano, che, nella tarda mattinata di ieri, è rimasto coinvolto in un incidente a Serravalle, in strada La Ciarulla. Ricoverato in prognosi riservata con diversi traumi all'Ospedale Bufalini di Cesena, le sue condizioni sono peggiorate nella notte fino al tragico epilogo.