È morto lo scultore sammarinese Renato Bollini

È morto Renato Bollini, scultore e scalpellino sammarinese. Ad annunciarlo la famiglia. Tante le mostre che ha tenuto negli anni, a partire dal 1993 quando la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea ha organizzato la sua prima nello Spazio Mostre di Via Giacomini. Per lui la vocazione artistica è stato un frutto della maturità quando nei primi anni ’90, dopo essere andato in pensione, fu rapito quasi improvvisamente da una passione per la rappresentazione scultorea che si andò facendo per lui sempre più esclusiva ed emotivamente coinvolgente. Uomo di profonda fede, il tema religioso era il suo preferito. “Ho fatto più di 2mila sculture - aveva annunciato al programma di Rtv 'Passioni - creatività, arte e sogno' – inviate in tante parti del mondo”. A guidarlo una passione viscerale per la pietra. La soddisfazione più grande? “Ho regalato una statua a Papa Giovanni Paolo II e mi hanno inviato una foto mentre la accarezzava e la benediceva”.