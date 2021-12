Gli alberi addobbati portano il calore del Natale anche all'ospedale di San Marino

Sentiamo Barbara Bollini

Lo spirito natalizio non si lascia avvilire dal Covid, così sul Titano, là dove la pandemia ha portato sofferenza e poi speranza sono arrivati gli alberi di Natale a portare un po' di colore e gioia. Al centro di vaccinazione dell'ospedale di San Marino un abete rallegra il clima della sala. Un'idea nata dalla Protezione Civile, che con i suoi volontari affianca medici e infermieri nel loro lavoro. La richiesta è stata spontanea in un momento difficile per i camici bianchi, con turni di lavoro lunghi ed estenuanti. Davanti all'ospedale, a fianco alla statua dedicata alle vittime del Covid, è stato invece posizionato un albero di Natale donato dalla Giunta di Castello di Borgo Maggiore. "L'abbiamo posizionato vicino al monumento del Covid come segno di speranza - spiega Barbara Bollini, capitano del Castello di Borgo Maggiore -. Speriamo di riprendere una vita normale". L'albero accoglie chi lavora in ospedale e chi ci entra come paziente. E' stato decorato sia per i grandi sia per i piccoli e abbellito con dei pupazzi. Ma il suo scopo non si esaurisce qui: "E' un albero vero - conclude la Bollini -, perché l'altro obiettivo è quello di piantarlo, in modo da contribuire al progetto 'Salviamo il Pianeta piantando un albero".

Nel servizio l'intervista a Barbara Bollini, capitano del Castello di Borgo Maggiore