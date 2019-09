Il tribunale riprende con le udienze d'appello

Dopo la pausa estiva riprendono i processi in tribunale. Questa mattina quattro udienze d'appello. Davanti al giudice per le appellazioni David Brunelli due casi che ebbero notevole richiamo mediatico: uno è il filone sammarinese dell'inchiesta Criminal Minds. I legali di Salvatore Vargiu, ex titolare dell'agenzia di investigazioni Cio condannato a 4 anni in primo grado e quelli dell'ex maresciallo della Guarida di Finanza hanno chiesto l'assoluzione ed in subordine la prescrizione.

In secondo grado di giudizio anche il processo sul riciclaggio dei soldi dell'Atac romana, conosciuto mediaticamente come “Bigliettopoli”. In primo grado l’ex direttore della municipalizzata della capitale, Antonio Cassano venne condannato a quattro anni. La difesa ha ricordato come nella relazione di Aif abbiano pesato illazioni di stampa italiana, che si sono poi rivelate non veritiere; che Cassano investì a San Marino i suoi risparmi e che l'adesione alla voluntary disclosure, non può essere ammissione di colpa, bensì il contrario. Anche questo procedimento si sta avviando verso la prescrizione. La decisione del giudice nei tre mesi previsti