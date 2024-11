In fuga dalla Polizia Civile: due persone fermate. Si cerca il terzo sospetto

Emergono nuovi dettagli sull'intervento effettuato dalla Polizia Civile nei pressi della Porta del Paese, che ha catturato l’attenzione dei passanti. Si ipotizza che i tre sospetti volessero effettuare un furto al convegno di numismatica.

Tutto è iniziato al Kursaal, dove gli espositori hanno segnalato la presenza di tre persone sospette che si aggiravano tra gli stand. Una pattuglia della Polizia Civile, allertata dalla Centrale Operativa Interforze, si è recata sul posto, individuando un’auto con targa italiana e tre individui a bordo.

Alla vista delle forze dell’ordine, il conducente è partito a tutta velocità in direzione di Piazzale Lo Stradone. Una fuga rocambolesca, conclusasi quando il veicolo ha svoltato bruscamente verso un piccolo parcheggio nei pressi del “Bar Torretta”. Gli occupanti hanno abbandonato l’auto e hanno tentato di confondersi tra la folla. Un agente in servizio presso la Porta San Francesco, avendo assistito alla scena, è intervenuto con prontezza, intimando ai sospetti di fermarsi. Due di loro sono stati bloccati, mentre il terzo è riuscito a dileguarsi.

L’intervento ha visto l’arrivo di altre pattuglie della Polizia Civile e della Guardia Rocca. I due fermati, cittadini italiani di etnia rom identificati come L.R. (classe 1987) e S.S. (classe 2007), risultano avere precedenti penali per furti e reati contro il patrimonio. Accompagnati al Comando della Polizia Civile, sono stati sottoposti agli accertamenti di rito e interrogati. Al termine, è stato notificato loro un verbale di allontanamento dal territorio di San Marino con divieto di rientro.

Le indagini proseguono: le telecamere di sicurezza del Kursaal verranno analizzate per identificare il terzo sospetto e verificare eventuali reati commessi. Al momento, non sono state presentate denunce per furti, ma l’intervento degli agenti ha scongiurato il rischio di gravi conseguenze.

Dalla Polizia Civile un ringraziamento ai cittadini e agli espositori per la loro prontezza della segnalazione, che ha fornito un contributo prezioso per garantire la sicurezza del territorio.