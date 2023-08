Incendio a Domagnano: dopo ore di lavoro situazione sotto controllo, nessun pericolo per le case vicine

Sono riusciti a scappare e a mettersi in salvo, prima che le fiamme raggiungessero ogni angolo della loro abitazione. Protagonista della vicenda una coppia, marito e moglie, proprietaria della palazzina andata a fuoco nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 agosto a Domagnano, in via Carducci. Il rogo è scoppiato attorno alle 2,30, con le fiamme che hanno avvolto completamente l'edificio tanto da rendere visibile l'incendio dalla superstrada. Al piano terra dell'abitazione pare ci fosse, in base alle informazioni circolate, un laboratorio di falegnameria. Era presente, infatti, legname e altro materiale infiammabile che avrebbero alimentato il rogo.

Subito è scattato l'allarme. Sul posto la Sezione antincendio della Polizia Civile e i Vigili del Fuoco di Rimini con tre squadre e quattro mezzi. A supporto delle attività anche pattuglie della Polizia Civile e della Gendarmeria. Supporto di Rimini che si è concluso attorno a metà mattinata. Gli agenti della Sezione antincendio, che opereranno probabilmente fino alla mattina di sabato, una volta passata la fase più critica hanno continuato a lavorare allacciandosi all'idrante della rete statale poco lontano dall'abitazione. In aiuto dei colleghi anche chi non era in servizio. Molto spavento tra i vicini, che nella notte si sono dovuti allontanare dalle proprie case a scopo precauzionale, ma ora le altre abitazioni sono al sicuro.

Dal segretario di Stato per gli Affari Interni, Gian Nicola Berti, un ringraziamento ai Vigili del Fuoco di Rimini e al comandante provinciale, Piergiacomo Cancelliere, per l'ausilio e la piena collaborazione assicurati in circostanze come questa. Tra i partiti, Alleanza Riformista ringrazia le forze intervenute per spegnere l'incendio e invia un messaggio di sensibilizzazione sulla sicurezza.