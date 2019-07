Incidente San Salvatore, la vittima risiedeva a Falciano

Risiedeva a Falciano di San Marino il 52enne morto nell'incidente stradale avvenuto sulla via San Salvatore, la strada che unisce via Coriano e via Montescudo. Luigi Stacchini stava viaggiando sul suo TMAX, in direzione Rimini. E' stato centrato da un' Audi che si è immessa sulla strada senza accorgersi del mezzo che stava sopraggiungendo. L'uomo, un 66enne che abita lungo quella strada, verrà indagato per omicidio stradale. Quando l'ambulanza è arrivata sul posto Stacchini era ancora vivo, ma è morto durante il trasporto in ospedale.