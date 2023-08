“Nonno, ho bisogno di soldi per le medicine”, nuove tentate truffe a San Marino

A San Marino è in atto in queste ore un altro tentativo di truffa ai danni di anziani. Due finora le segnalazioni giunte alla Centrale operativa interforze. Nella giornata di oggi una voce maschile ha telefonato a due abitazioni fingendosi il nipote degli anziani che vi abitano e chiedendo denaro per alcune medicine di cui aveva assolutamente bisogno. A ritirare il contante – ha continuato la voce – sarebbe andato un postino, quindi una persona di fiducia. Fortunatamente nessun tentativo di truffa è andato a buon fine. Entrambi i pensionati non ci sono “cascati” e, assistiti da figli e nipoti, hanno segnalato l'accaduto alle forze dell'ordine. Che invitano la cittadinanza a prestare massima attenzione a questi tipi di telefonate. I postini – ricordano – non ritirano mai soldi.