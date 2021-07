Picchiano l'inquilino e gli distruggono le auto: arrestati due giovani residenti a San Marino e Novafeltria

Nella notte di sabato hanno aggredito un cittadino straniero con un'asta di ferro durante una lite in strada e neppure l'arrivo dei Carabinieri di Novafeltria li ha fermati: arrestati un 23enne residente a San Marino ed un 21enne residente a Novafeltria per “lesioni personali, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale in concorso”. L'alterco sarebbe scaturito per alcuni ritardi nei pagamenti del canone di affitto avanzati dal proprietario – uno dei due aggressori - nei confronti della vittima. Dopo l'arrivo dei militari, i due ragazzi - in evidente stato di ebbrezza -, hanno continuato a colpire con calci e pugni ma il malcapitato è riuscito a mettersi al riparo. Gli aggressori hanno quindi deciso di distruggere i vetri e la carrozzeria delle le sue due autovetture, parcheggiate nei paraggi. In frantumi anche il vetro della porta di ingresso dell'appartamento dello straniero. Solo dopo un'azione decisa da parte dei Carabinieri i due sono saliti sulle auto di sicurezza: neppure l'arrivo dei rinforzi li aveva placati nelle minacce e nel tentativo di colpire gli stessi militari, proseguito anche dopo l'arrivo in Caserma. La vittima è stata accompagnata presso il Pronto soccorso dell’Ospedale di Novafeltria con varie ferite e contusioni al corpo e dimesso con una prognosi di 7 giorni. Per i due aggressori è stato invece convalidato l’arresto e disposti l’obbligo di firma ed il divieto di allontanarsi dal proprio domicilio in orario notturno, fino alla data del processo che si terrà a settembre.