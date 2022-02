Processo Gatti-Galassi: in corso l'audizione di Nucleo antifrode e Aif

Nuova udienza del processo che vede imputati gli ex Segretari di Stato Gabriele Gatti e Clelio Galassi per riciclaggio. In apertura rigettata la richiesta della difesa di Gatti, presente in aula, di sentire come testimone il giornalista dell'Informazione Antonio Fabbri e il direttore Carlo Filippini. In corso - davanti al Commissario della Legge Simon Luca Morsiani, l'audizione dell'ispettore Paolo Francioni del nucleo antifrode e Nicola Veronesi che all'epoca delle indagini era in forza all'Agenzia di Informazione Finanziaria.

seguiranno aggiornamenti