Rigettato il ricorso presentato dall'ex Direttore del Cis Daniele Guidi, per la ricusazione del Commissario della Legge Simon Luca Morsiani. Il Giudice per i rimedi straordinari in materia penale, Vitaliano Esposito, ha dunque disposto la restituzione del fascicolo d'indagine sulla vicenda Cis al Commissario della Legge inquirente Morsiani.