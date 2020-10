Saludecio: autobus sorpassa e urta ciclista sammarinese. Ricoverato con prognosi riservata

Rilievi dell'incidente

Incidente grave per un noto professionista sammarinese di 60 anni questo pomeriggio a Saludecio. L'uomo stava procedendo in bici assieme ad altri tre ciclisti in Via Rastello, nei pressi del civico 136, quando un autobus l'avrebbe sorpassato e urtato, facendolo cadere a terra. Le sue condizioni sono parse gravi ai sanitari del 118, intervenuti sul posto, tanto da richiedere l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto all'Ospedale Bufalini di Cesena. Al momento l'uomo è ricoverato in rianimazione, con prognosi riservata. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi.

Seguiranno aggiornamenti