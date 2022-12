San Marino: imbrattati tre autovelox, si cerca il responsabile con le videocamere

Nella notte fra sabato e domenica sono state imbrattate tre colonnine autovelox, in Via Costa del Bello e a Cailungo. Ignoti con delle bombolette spray hanno oscurato gli alloggiamenti per i rilevatori della velocità, ma le funzionalità degli apparecchi non sono state compromesse. Sul caso sta indagando la Polizia Civile, anche attraverso la visione dei filmati di sorveglianza. Le telecamere di sicurezza in zona erano attive, quindi ci sono buone possibilità di risalire al responsabile degli imbrattamenti.