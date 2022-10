Sottomontana: recuperata la Smart precipitata nella notte [fotogallery]

Incidente ieri notte, attorno alle 5 sulla strada Sottomontana. Un sammarinese di 26 anni stava procedendo lungo la Strada Sottomontana, in direzione Borgo Maggiore, su una Smart quando, probabilmente per un colpo di sonno è uscito di strada ed è precipitato nella scarpata discendente zona San Giovanni. L'auto ha colpito due alberi e diversi arbusti che hanno prima frenato, poi fermato la sua corsa. Il mezzo con a bordo il sammarinese si è fermato ad una ventina di metri della strada.









Il giovane, rimasto sempre cosciente, si è trovato incastrato all’interno dell’abitacolo e, dopo aver dato l'allarme, è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto assieme ad una pattuglia della Polizia Civile. Necessario anche l'intervento della sezione Antincendio del corpo, per la messa in sicurezza del mezzo e le operazioni di soccorso. Al giovane, portato d'urgenza al Pronto Soccorso, è stata riscontrata la rottura della caviglia, con una prognosi di 30 giorni.

Le operazioni di recupero del mezzo, effettuate dalla Squadra Anticendio della Polizia Civile, hanno richiesto due ore. È stato necessario utilizzare motoseghe per rimuovere gli arbusti e facilitare l'operazione. La strada è stata poi riaperto al traffico.

La Polizia Civile segnala anche l'intervento in un altro incidente avvenuto il 19 ottobre a Domagnano in via XXV Marzo. Un minore stava guidando un ciclomotore sulla superstrada con direzione valle, quando è entrato in collisione contro un autocarro che stava eseguendo una manovra di attraversamento. Per via dell'impatto ha riportato gravi lesioni, rendendo necessario l'intervento del 118 e il trasporto al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Stato, dove gli sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Il giovane è stato successivamente trasferito in altra struttura ospedaliera, per ulteriori accertamenti sanitari.