Tribunale: in terza istanza torna il primo di caso di riciclaggio accertato a San Marino nel 2005

Di fronte al Giudice di Terza Istanza Michele Sesta oggi è tornato il primo caso di riciclaggio accertato in Repubblica. Nel 2005 vennero condannati tre imputati e confiscati 1.900.000 euro. Ora il figlio di uno dei condannati chiede di rientrare in possesso della somma, perché non gli è mai stata notificata la confisca. La Pf Ugolini si è opposta. Il secondo caso di fronte al Giudice Sesta riguarda invece un procedimento per riciclaggio, in fase istruttoria, durante il quale è stato disposto il sequestro probatorio e cautelativo di 1.453.000 euro. La difesa del prevenuto sostiene non ci siano elementi per giustificare la misura cautelare. Di parere opposto la Procura del Fisco. Il Giudice di Terza Istanza si è riservato di decidere.